وزير الخارجية البريطاني: المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط لا يصب في مصلحة أحد وتحدثت مع القائم بأعمال وزير خارجية إيران وحذرت من أن أي هجوم ستكون له عواقب مدمرة