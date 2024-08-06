اسامة حمدان: السنوار تم اختياره رئيساً لحماس بالإجماع

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان ان "يحيى السنوار تم اختياره رئيساً بالإجماع، وهذا يدل على أن الحركة تدرك طبيعة المرحلة."

واضاف حمدان ان "التفاوض كان يدار بالقيادة، والسنوار كان حاضرا دوما".

وتابع: "رسالة حماس أنها اختارت من يحمل أمانة القتال بالميدان في غزة منذ أكثر من 300 يوم"، مضيفاً: "اختيار حماس بهذه السرعة للسنوار رئيسا بالإجماع يدلل على حيوية الحركة".

وشدد حمدان على ان" التفاوض كان يدار بالقيادة والسنوار كان حاضرا دوما والسنوار لم يكن بعيدا عن المفاوضات"، مشيراً الى انه "من المبكر الحديث عما ستؤول إليه عملية التفاوض".

وقال: "الفريق الذي تابع المفاوضات خلال وجود الشهيد هنية سيتابعها خلال وجود السنوار".