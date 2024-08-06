الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

سي ان ان: اتهام باكستاني بالتورط في خطة لتنفيذ اغتيالات سياسية قد تشمل ترامب

2024-08-06 | 16:16
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
سي ان ان: اتهام باكستاني بالتورط في خطة لتنفيذ اغتيالات سياسية قد تشمل ترامب
سي ان ان: اتهام باكستاني بالتورط في خطة لتنفيذ اغتيالات سياسية قد تشمل ترامب

وجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات لرجل باكستاني يزعم أنه مرتبط بالحكومة الإيرانية بالسعي إلى تنفيذ اغتيالات سياسية، وهي القضية التي دفعت الحكومة الأميريكية، بحسب ما اشارت شبكة "سي أن أن " الاميركية إلى زيادة الأمن للرئيس السابق دونالد ترامب ومسؤولين آخرين، وفقا للائحة الاتهام التي تم الكشف عنها اليوم.

ونقلت "سي أن ان" عن مسؤول أميركي مطلع على الأمر قوله إن "محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقدون أن ترامب ومسؤولين آخرين حاليين وسابقين في الحكومة الأميركية كانوا الأهداف المقصودة للمؤامرة."
ولفتت "سي ان ان"  الى انه وفقا للتهم التي رفعها المدعون الفيدراليون في بروكلين بنيويورك فان "آصف ميرشانت (46 عامًا) يتهم بالسفر إلى مدينة نيويورك والعمل مع قاتل مأجور لتنفيذ عمليات الاغتيال في أواخر آب أو أوائل  أيلول، وفقا للتهم التي رفعها المدعون الفيدراليون في بروكلين بنيويورك."
وقال المدعون إن ميرشانت "اُعتقل في 12 تموز أثناء استعداده لمغادرة الولايات المتحدة، بعد وقت قصير من لقائه بقتلة مأجورين مزعومين كان يعتقد أنهم سينفذون عمليات القتل لكنهم في الواقع كانوا ضباط إنفاذ قانون سريين. وهو قيد الاحتجاز الفيدرالي."
وقد حقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في مؤامرة القتل الدولية المزعومة في الأسابيع التي سبقت قيام شاب يبلغ من العمر 20 عامًا من ولاية بنسلفانيا باغتيال الرئيس السابق في إحدى تجمعاته. وقال مسؤول إنفاذ القانون لشبكة سي ان ان إن المحققين لم يجدوا أدلة على أن ميرشانت كان له أي صلة بإطلاق النار في منطقة بتلر بولاية بنسلفانيا. 
ويعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه أحبط مؤامرة ميرشانت قبل أي هجوم، وفي الأسابيع التي تلت اعتقاله تعاون مع المحققين، وفقًا لمسؤولين أميركيين. لكن التهديدات المعروفة للحكومة الإيرانية ضد ترامب دفعت مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى نقل المعلومات الاستخباراتية إلى جهاز الخدمة السرية الأمريكي، مما زاد من الحماية الأمنية للرئيس السابق.
سي ان ان: اتهام باكستاني بالتورط في خطة لتنفيذ اغتيالات سياسية قد تشمل ترامب

عربي و دولي

ترامب

اغتيالات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزير الخارجية المصري: المباحثات التي أجريناها اليوم هي فرصة هامة لتأكيد حيوية العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان
الخارجية الأسترالية تستدعي السفير الإيراني على خلفية تصريحات قال فيها إن "القضاء على الوجود الإسرائيلي في فلسطين سيتم في موعد لا يتجاوز عام 2027"

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"إسرائيل أبلغت البيت الابيض مسؤوليتها عن اغتيال هنية".. إليكم ما كشفته "واشنطن بوست"!
07:57

"إسرائيل أبلغت البيت الابيض مسؤوليتها عن اغتيال هنية".. إليكم ما كشفته "واشنطن بوست"!

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن "إسرائيل أبلغت البيت الأبيض بمسؤوليتها عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بنهاية تموز الماضي".

07:57

"إسرائيل أبلغت البيت الابيض مسؤوليتها عن اغتيال هنية".. إليكم ما كشفته "واشنطن بوست"!

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن "إسرائيل أبلغت البيت الأبيض بمسؤوليتها عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بنهاية تموز الماضي".

روسيا تتهم كييف بمهاجمة مقاطعة كورسك
07:49

روسيا تتهم كييف بمهاجمة مقاطعة كورسك

أعلنت موسكو أن "أوكرانيا شنت هجوما باستخدام مركبات مدرعة على منطقة كورسك بجنوب روسيا، لكن القوات الروسية تصدت للهجوم. وذكر الحاكم المؤقت لمنطقة كورسك، أليكسي سميرنوف، أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينهم اثنان من طاقم سيارة إسعاف، وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين، من بينهم 6 أطفال".

07:49

روسيا تتهم كييف بمهاجمة مقاطعة كورسك

أعلنت موسكو أن "أوكرانيا شنت هجوما باستخدام مركبات مدرعة على منطقة كورسك بجنوب روسيا، لكن القوات الروسية تصدت للهجوم. وذكر الحاكم المؤقت لمنطقة كورسك، أليكسي سميرنوف، أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينهم اثنان من طاقم سيارة إسعاف، وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين، من بينهم 6 أطفال".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024