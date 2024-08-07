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الأخبار: بدء إجلاء عائلات الأمم المتحدة.. وارتفاع تحذير اليونيفل!

2024-08-07 | 01:41
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الأخبار: بدء إجلاء عائلات الأمم المتحدة.. وارتفاع تحذير اليونيفل!
الأخبار: بدء إجلاء عائلات الأمم المتحدة.. وارتفاع تحذير اليونيفل!

جاء في صحيفة "الأخبار":

باشرت المنظمات التابعة للأمم المتحدة في لبنان، بما فيها قوات "اليونيفل"، عملية إجلاء عائلات موظفيها الأجانب إلى خارج لبنان. وطلبت إدارة المنظمات من أفرادها الموجودين في الخارج لقضاء إجازاتهم العودة وحدهم من دون أفراد عائلاتهم ، بحسب صحيفة "الأخبار".

وقالت المصادر إن "القرار اتُّخذ في نيويورك بناءً على تقديرات الجهات المعنية بأمن البعثات في المنظمة، وهو يقتصر على العائلات فقط، فيما فُرض على الموظفين البقاء في أماكن عملهم، والخضوع لإجراءات تنقّل وفق بروتوكول خاص، وهو ما انعكس أيضاً على بعض الموظفين اللبنانيين، خصوصاً في المناطق القريبة من الجنوب، بمن في ذلك العاملون مع "اليونيفل" والذين سُمح لبعضهم بالعمل من المنزل."

وبعد مراجعة موظفين قيادة "اليونيفل" حول التوقعات للمرحلة المقبلة، لم يحصلوا على جواب واضح، وأُبلغوا كما في السابق بأن "حالة اللايقين المصحوبة بدرجة توتر عالية" توجب العمل بإجراءات جديدة، وأن الأفضل عدم مواجهة حالة طوارئ في وجود العائلات لتسهيل مهمة إدارة المنظمات في حالة حصول تطورات كبيرة.

ورفعت قوات "اليونيفل" مستوى التحذير إلى الدرجة الرابعة، ويقول عاملون فيها إن هناك "قلقاً شديداً من احتمالات حصول حرب واسعة، واتُّخذت إجراءات لحماية الجنود مع تقييد واسع للحركة، من دون تعطيل الدوريات في منطقة العمل جنوب نهر الليطاني، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية".

وفي بيروت، عمدت سفارات عدة إلى تقليص عدد العاملين فيها، وطلبت من بعضهم المغادرة مع عائلاتهم. لكن أي سفارة لم تقم حتى الآن بتنفيذ خطة إخلاء طارئة، فيما تبقى التبليغات التي تصدر عن بعض السفارات إلى رعاياها المقيمين في لبنان، في إطار التحذيرات التقليدية.

الأخبار: بدء إجلاء عائلات الأمم المتحدة.. وارتفاع تحذير اليونيفل!

عربي و دولي

اليونيفل

الأمم المتحدة

عائلات الأمم المتحدة

جنوب لبنان

إسرائيل

جنوب الليطاني

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