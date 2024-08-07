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عربي و دولي

بلينكن: على السنوار أن يقرّر بشأن وقف إطلاق النار في غزة

2024-08-07 | 01:55
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بلينكن: على السنوار أن يقرّر بشأن وقف إطلاق النار في غزة
بلينكن: على السنوار أن يقرّر بشأن وقف إطلاق النار في غزة

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء أنّه يتعيّن على الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار أن يقرّر بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع إسرائيل.

وقال بلينكن إنّ "السنوار كان ولا يزال صانع القرار الرئيسي في ما يتعلق بإبرام وقف لإطلاق النار" في القطاع الفلسطيني، وذلك بعد أن أعلنت حماس تعيين قائدها في غزة، أحد أبرز المطلوبين لدى إسرائيل، رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً لاسماعيل هنية الذي اغتيل قبل أسبوع في طهران في هجوم زاد المخاوف من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط.

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