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عربي و دولي

مقتل شخص ومحاصرة 8 بعد انهيار فندق في ألمانيا

2024-08-07 | 02:51
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مقتل شخص ومحاصرة 8 بعد انهيار فندق في ألمانيا
مقتل شخص ومحاصرة 8 بعد انهيار فندق في ألمانيا

أفادت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن شخصا لقي حتفه وحوصر 8 آخرين، بعضهم مصابون بجروح خطيرة، بعد انهيار جزء من فندق خلال الليل بالقرب من ضفاف نهر موزيل في ألمانيا.

وذكرت الشرطة الألمانية في بيان أنها حددت موقع الجثة لكن لم تنتشلها بعد، مضيفة أنها تمكنت من الاتصال ببعض الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين.

وجاء في البيان "نظرا لطبيعة الأضرار فإن هذه عملية صعبة للغاية"، مضيفا أن المبنى الواقع في بلدة كرويف، على ضفاف نهر موزيل، لا يمكن أن يدخله سوى رجال الطوارئ مع توخي أقصى درجات الحذر.

كما يعتقد المحققون أن 14 شخصا كانوا في المبنى عندما انهار الطابق العلوي حوالي الساعة 11 مساء أمس الثلاثاء، وتمكن 5 منهم من الفرار دون إصابات.

وقالت الشرطة إنه جرى إجلاء 31 من الجيران من منازلهم حفاظا على سلامتهم.

وتجذب منطقة موزيل السياح بفضل مدنها الخلابة وكروم العنب الواقعة على ضفاف الأنهار شديدة الانحدار.

مقتل شخص ومحاصرة 8 بعد انهيار فندق في ألمانيا

عربي و دولي

ألمانيا

فندق ألمانيا

نهر موزيل

الشرطة الألمانية

منطقة موزيل

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