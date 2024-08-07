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عربي و دولي

"بشكل عاجل".. الخارجية الالمانية تدعو رعاياها لمغادرة لبنان!

2024-08-07 | 06:51
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&quot;بشكل عاجل&quot;.. الخارجية الالمانية تدعو رعاياها لمغادرة لبنان!
"بشكل عاجل".. الخارجية الالمانية تدعو رعاياها لمغادرة لبنان!

نقلت رويترز عن متحدث باسم الخارجية الألمانية، أننا "ندعو المواطنين الألمان مرة أخرى إلى مغادرة لبنان بشكل عاجل".

وكانت قد أعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية، في وقت سابق من اليوم، عن "تعليق جميع الرحلات إلى تل أبيب وطهران وبيروت حتى 13 آب".

وذكرت "لوفتهانزا"، منذ أيام، أن "رحلاتها ستتجنب الأجواء العراقية والإيرانية حتى السابع من آب على أقل تقدير، في ظل ارتفاع مستوى التوتر في المنطقة".

وكانت قد أعلنت عدة شركات الأسبوع الماضي تعليق رحلاتها إلى عدة وجهات في الشرق الأوسط، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران الأربعاء واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية بالضاحية الجنوبية الثلاثاء.
"بشكل عاجل".. الخارجية الالمانية تدعو رعاياها لمغادرة لبنان!

عربي و دولي

وزارة الخارجية الالمانية

لبنان

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