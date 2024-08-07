"حزب الله لا يريد حرباً واسعة مع إسرائيل".. إليكم ما نقله الاعلام الاسرائيلي!

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن خطاب أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله، أمس، يوحي باعتقاد نصر الله أنّ إسرائيل ليست قادرة على الدفاع عن نفسها بقواها الذاتية، وفضلاً عن هذا "ولدت معادلة متوازنة بين الثمن الذي يدفعه محور إيران والثمن الذي تدفعه إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الجهات موجودة على شفا تصعيد متعدد الجبهات، ولكن حتى لو تم مع ذلك، فمن الواضح أنه دون وقف إطلاق النار في غزة لا ينوي "حزب الله" أبداً وقف إطلاق النار في الشمال، بغض النظر عمّا ستفعله إسرائيل".



وفي حين لفتت إلى أن "حزب الله" لا يريد حرباً واسعة مع إسرائيل، رأت أنه "على استعداد للمخاطرة بحرب كهذه من أجل منع إسرائيل من تحقيق هدفها بالقضاء على حركة حماس، لأنه يرى أنه بدون حركة حماس في قطاع غزة والضفة الغربية، ستكون مسألة وقت حتى توسّع إسرائيل سيطرتها على الشرق الأوسط. ولذلك لا مفرّ من وضع حدّ لها بغض النظر عن الثمن الذي سيُدفع".