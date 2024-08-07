الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

"حزب الله لا يريد حرباً واسعة مع إسرائيل".. إليكم ما نقله الاعلام الاسرائيلي!

2024-08-07 | 06:58
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;حزب الله لا يريد حرباً واسعة مع إسرائيل&quot;.. إليكم ما نقله الاعلام الاسرائيلي!
"حزب الله لا يريد حرباً واسعة مع إسرائيل".. إليكم ما نقله الاعلام الاسرائيلي!

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن خطاب أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله، أمس، يوحي باعتقاد نصر الله أنّ إسرائيل ليست قادرة على الدفاع عن نفسها بقواها الذاتية، وفضلاً عن هذا "ولدت معادلة متوازنة بين الثمن الذي يدفعه محور إيران والثمن الذي تدفعه إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الجهات موجودة على شفا تصعيد متعدد الجبهات، ولكن حتى لو تم مع ذلك، فمن الواضح أنه دون وقف إطلاق النار في غزة لا ينوي "حزب الله" أبداً وقف إطلاق النار في الشمال، بغض النظر عمّا ستفعله إسرائيل".

وفي حين لفتت إلى أن "حزب الله" لا يريد حرباً واسعة مع إسرائيل، رأت أنه "على استعداد للمخاطرة بحرب كهذه من أجل منع إسرائيل من تحقيق هدفها بالقضاء على حركة حماس، لأنه يرى أنه بدون حركة حماس في قطاع غزة والضفة الغربية، ستكون مسألة وقت حتى توسّع إسرائيل سيطرتها على الشرق الأوسط. ولذلك لا مفرّ من وضع حدّ لها بغض النظر عن الثمن الذي سيُدفع".
 
 
 
"حزب الله لا يريد حرباً واسعة مع إسرائيل".. إليكم ما نقله الاعلام الاسرائيلي!

عربي و دولي

معاريف

اسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بيان توضيحي من النائبة غادة أيوب حول الفيديو المتداول على مواقع التواصل
"بشكل عاجل".. الخارجية الالمانية تدعو رعاياها لمغادرة لبنان!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"إسرائيل أبلغت البيت الابيض مسؤوليتها عن اغتيال هنية".. إليكم ما كشفته "واشنطن بوست"!
07:57

"إسرائيل أبلغت البيت الابيض مسؤوليتها عن اغتيال هنية".. إليكم ما كشفته "واشنطن بوست"!

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن "إسرائيل أبلغت البيت الأبيض بمسؤوليتها عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بنهاية تموز الماضي".

07:57

"إسرائيل أبلغت البيت الابيض مسؤوليتها عن اغتيال هنية".. إليكم ما كشفته "واشنطن بوست"!

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن "إسرائيل أبلغت البيت الأبيض بمسؤوليتها عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بنهاية تموز الماضي".

روسيا تتهم كييف بمهاجمة مقاطعة كورسك
07:49

روسيا تتهم كييف بمهاجمة مقاطعة كورسك

أعلنت موسكو أن "أوكرانيا شنت هجوما باستخدام مركبات مدرعة على منطقة كورسك بجنوب روسيا، لكن القوات الروسية تصدت للهجوم. وذكر الحاكم المؤقت لمنطقة كورسك، أليكسي سميرنوف، أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينهم اثنان من طاقم سيارة إسعاف، وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين، من بينهم 6 أطفال".

07:49

روسيا تتهم كييف بمهاجمة مقاطعة كورسك

أعلنت موسكو أن "أوكرانيا شنت هجوما باستخدام مركبات مدرعة على منطقة كورسك بجنوب روسيا، لكن القوات الروسية تصدت للهجوم. وذكر الحاكم المؤقت لمنطقة كورسك، أليكسي سميرنوف، أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينهم اثنان من طاقم سيارة إسعاف، وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين، من بينهم 6 أطفال".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024