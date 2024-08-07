بزشكيان لماكرون: إيران تحتفظ بحقها في الرد المناسب

ولفت، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إلى أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر تجنّب الحرب ومحاولة إحلال السلام والأمن العالميين أحد مبادئها الأساسية، لكنها في إطار المعاهدات والقوانين الدولية لن تلتزم الصمت أبدا في مواجهة الانتهاكات لمصالحها".