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عربي و دولي

غالانت من الشمال: نصرالله يجر لبنان إلى دفع ثمن كبير

2024-08-07 | 10:14
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غالانت من الشمال: نصرالله يجر لبنان إلى دفع ثمن كبير
غالانت من الشمال: نصرالله يجر لبنان إلى دفع ثمن كبير

زعم وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال زيارة للجبهة الشمالية مع لبنان، بأنّه "يبدو أن نصرالله يجرّ لبنان لدفع ثمن كبير"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرنوت".

ولفت إلى أنّه "يمكن أن يحدث شيء لا أحد يقدر على تخيله ويفوق المنطق"، مضيفًا "من المحتمل أن تتدهور هذه المعركة نحو الحرب وهذا أمر واقعي وليس نظريا".

ويأتي ذلك ذلك في ظل ترقب هجوم واسع من قبل حزب الله وإيران ضد إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأمس، أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أنّ "ردنا آت وحدنا أو مع المحور وسيكون قويًا ومؤثرًا وفاعلًا"، مشيرًا إلى أنّ "انتظار العدو هو جزء من العقاب والمعركة".
 
 
غالانت من الشمال: نصرالله يجر لبنان إلى دفع ثمن كبير

عربي و دولي

يواف غالانت

اسرائيل

لبنان

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