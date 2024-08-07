قائد الحرس الثوري الإيراني للسنوار: لن ندخر جهدًا في مواصلة دعمنا لكم

وأكّد، في رسالة وجهها للسنوار، "أننا لن ندخر جهدًا في مواصلة دعمنا لكم ولبقية فصائل المقاومة".

وأمس، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن تعيين يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس "مفاجئ ورسالة لإسرائيل بأنه حي وأن قيادة حماس بغزة قوية وقائمة وستبقى

".