"يديعوت أحرونوت" تتحدّث عن سيناريوهات الردّ: الحزب سيكون البادئ

أشارت "يديعوت أحرونوت" الى أن "السيناريو الأسوأ بالنسبة لإسرائيل هو شن هجوم مزدوج من إيران وحزب الله في آن معا"، موضحةً أن "تقديرات الأجهزة الأمنية تشير إلى تضاؤل فرص الهجوم المزدوج من إيران وحزب الله".