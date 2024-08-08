"يديعوت أحرونوت" تتحدّث عن سيناريوهات الردّ: الحزب سيكون البادئ
أشارت "يديعوت أحرونوت" الى أن "السيناريو الأسوأ بالنسبة لإسرائيل هو شن هجوم مزدوج من إيران وحزب الله في آن معا"، موضحةً أن "تقديرات الأجهزة الأمنية تشير إلى تضاؤل فرص الهجوم المزدوج من إيران وحزب الله".
وتابعت الصحيفة عينها: "رد إيران قد يتمثل بهجوم بمئات الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.. وحزب الله قد يوجه ضربات رمزية ضد أهداف تقع إلى الجنوب من حيفا".
وأكدت أن "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقدر أن حزب الله سيكون البادئ في الهجوم.. هجوم حزب الله قد يستمر ساعات حتى أيام معدودة".
ورأت أنه "من المتوقع أن يكون هجوم حزب الله الأوسع منذ انتهاء الحرب في عام 2006".