الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية باعتقال سموتريتش

دعت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بسبب دعوته إلى تجويع مليوني فلسطيني في غزة حتى الموت.

وجاء هذا الطلب بعد أن تسببت الحرب الإسرائيلية المدعومة -من قبل الولايات المتحدة، والتي استمرت لأكثر من 10 أشهر- في استشهاد وإصابة أكثر من 131 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى فقدان أكثر من 10 آلاف شخص.



واعتبرت الخارجية الفلسطينية تصريحات سموتريتش تعبيرا عن سياسات إبادة جماعية، مشيرة إلى أن هذه التصريحات لم تتم إدانتها من قبل الحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



كما أكدت أن ما قاله سموتريتش يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.



وبناء على ذلك، طالبت الخارجية الفلسطينية الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات فورية ضد سموتريتش، ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذا الموقف ومقاطعة الوزير الإسرائيلي.



يُذكر أن سموتريتش صرح بأنه "لن يسمح لنا أحد بالتسبب في موت مليوني مدني من الجوع، حتى لو كان ذلك عادلا وأخلاقيا، حتى تتم إعادة رهائننا" بحسب ما أوردته القناة الـ12 الإسرائيلية.