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عربي و دولي
الخارجية النرويجية: إلغاء إسرائيل الصفة الدبلوماسية لأعضاء في سفارتنا سيكون له عواقب
2024-08-08 | 06:49
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الخارجية النرويجية: إلغاء إسرائيل الصفة الدبلوماسية لأعضاء في سفارتنا سيكون له عواقب
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الخارجية النرويجية: إلغاء إسرائيل الصفة الدبلوماسية لأعضاء في سفارتنا سيكون له عواقب
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وزير خارجية النرويج: ندرس حاليا التدابير التي سنتخذها للرد على الوضع الذي خلقته حكومة نتنياهو
الخارجية النرويجية: إلغاء الصفة الدبلوماسية لأعضاء في سفارتنا تصرف متطرف من الحكومة الإسرائيلية
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