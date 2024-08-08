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| الديوان الأميري: لقاء ثنائي بين أمير قطر والرئيس التركي بحث التطورات الإقليمية والدولية لاسيما الوضع في غزة
2024-08-08 | 10:23
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| الديوان الأميري: لقاء ثنائي بين أمير قطر والرئيس التركي بحث التطورات الإقليمية والدولية لاسيما الوضع في غزة
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