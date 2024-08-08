وزارة العدل الأميركية: اتهام 3 أشخاص بدعم برنامج أسلحة إيراني والمتهمون مواطنان إيرانيان ومواطن باكستاني

"سي أن ان" عن مصادر: العدل الأميركية وجهت اتهاما لباكستاني بشبهة التخطيط لتنفيذ اغتيالات ضد شخصيات بتوجيه إيراني ومكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقد أن ترامب ومسؤولين آخرين كانوا أهداف قائمة الاغتيالات