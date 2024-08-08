بيان قطري مصري أميركي: ندعو إسرائيل وحماس لاستئناف المحادثات الخميس المقبل بالدوحة أو القاهرة

وشدد البيان على انه "حان الوقت لوضع حد وبصورة فورية للمعاناة المستمرة لسكان قطاع غزة وللمحتجزين وعائلاتهم"، مضيفاً: "حان الوقت للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين."

واضاف الاطراف الثلاثة : "دعونا الجانبين لاستئناف المحادثات في 15 أغسطس/آب الجاري بالدوحة أو القاهرة لسد الثغرات المتبقية.

لقد سعينا لأشهر للتوصل إلى اتفاق وهو الآن على الطاولة ولا ينقصه سوى تفاصيل التنفيذ."

وشددوا على انه "يجب عدم إضاعة مزيد من الوقت وألا تكون هناك أعذار من أي طرف لمزيد من التأجيل، نحن كوسطاء مستعدون إذا اقتضت الضرورة لطرح مقترح نهائي لتسوية الأمور المتعلقة بالتنفيذ."