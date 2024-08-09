غالانت: يجب التوصل سريعاً إلى اتفاق يتيح الافراج عن الرهائن المحتجزين

وأكّد بيان لوزارة الحرب في إسرائيل أنّ "مع مواصلة العمل لضمان أمن إسرائيل، أثار الوزير غالانت أهمية التوصل سريعًا إلى اتفاق يضمن عودة الرهائن، الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة".ولفت البيان إلى أنّ "المسؤولَين توافقا على الطابع العاجل للمسألة".