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عربي و دولي

غالانت: يجب التوصل سريعاً إلى اتفاق يتيح الافراج عن الرهائن المحتجزين

2024-08-09 | 06:44
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غالانت: يجب التوصل سريعاً إلى اتفاق يتيح الافراج عن الرهائن المحتجزين
غالانت: يجب التوصل سريعاً إلى اتفاق يتيح الافراج عن الرهائن المحتجزين

أكّد وزير الحرب الإسرائيليّ يوآف غالانت أهمية التوصل سريعًا إلى اتفاق يتيح الافراج عن الرهائن المحتجزين، في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب مع حماس، وذلك خلال اتصال هاتفيّ مع نظيره الأميركيّ لويد أوستن.

وأكّد بيان لوزارة الحرب في إسرائيل أنّ "مع مواصلة العمل لضمان أمن إسرائيل، أثار الوزير غالانت أهمية التوصل سريعًا إلى اتفاق يضمن عودة الرهائن، الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة".

ولفت البيان إلى أنّ "المسؤولَين توافقا على الطابع العاجل للمسألة".
 
غالانت: يجب التوصل سريعاً إلى اتفاق يتيح الافراج عن الرهائن المحتجزين

عربي و دولي

يواف غالانت

لويد أوستن

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