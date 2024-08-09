بالفيديو - لحظة سقوط صاروخ على مستوطنة كريات شمونة

ABC NEWS نقلاً عن مسؤول إسرائيلي: الجيش ينسق مع البنتاغون للتحضير لـ "سلسلة من السيناريوهات" التي يمكن فيها لإيران أو أحد وكلائها شن سلسلة من الهجمات ضد إسرائيل