بالفيديو - لحظة سقوط صاروخ على مستوطنة كريات شمونة

لحظة سقوط صاروخ على مستوطنة كريات شمونة pic.twitter.com/cmWEjoWmbg
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 9, 2024
لحظة سقوط صاروخ على مستوطنة كريات شمونة pic.twitter.com/cmWEjoWmbg
أفاد مصدر رفيع المستوى، يوم الجمعة، بأن ترويج "إسرائيل" لمزاعم حول وجود فتحات أنفاق داخل الأراضي المصرية لا صحة له شكلا وموضوعا.
كشفت شبكة "سي إن إن"، اليوم الجمعة، أن "إسرائيل ستحصل على 3.5 مليار دولار من الولايات المتحدة الأميركية لإنفاقها على الأسلحة والمعدات العسكرية".
نفى الأردن اليوم الجمعة سماحه بإستخدام مجاله الجوي لصالح أي طرف تحت أي ظرف.