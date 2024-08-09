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عربي و دولي

صفقة التبادل.. قناة إسرائيلية تكشف مطالب نتنياهو

2024-08-09 | 15:03
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صفقة التبادل.. قناة إسرائيلية تكشف مطالب نتنياهو
صفقة التبادل.. قناة إسرائيلية تكشف مطالب نتنياهو

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية أن مطالب حكومة بنيامين نتنياهو في مفاوضات الصفقة تتمثل بالتالي:

- السيطرة على محور فيلادلفيا.
- منع مرور المسلحين إلى شمال القطاع.
- إمكانية اختيار أي أسير لدى المقاومة سيتم تحديده لإطلاق سراحه تحت بند "التحرير الإنساني".

في السياق، قالت القناة 13 الإسرائيلية إنه "ليس واضحا ما إذا كانت لدى إدارة بايدن مؤشرات على استعداد نتنياهو للتحلي بالمرونة"، موضحةً أن "نتنياهو سيعقد اجتماعا الخميس لتحديد صلاحيات وفد التفاوض بالجولة التي أعلنها الوسطاء".
صفقة التبادل.. قناة إسرائيلية تكشف مطالب نتنياهو

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

صفقة التبادل

غزة

إسرائيل

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