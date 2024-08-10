بلينكن لغالانت: التصعيد بالشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت في مكالمة هاتفية يوم امس أن تصعيد التوتر في الشرق الأوسط "ليس في مصلحة أي طرف".
وأضافت الوزارة في بيان أن بلينكن شدد لغالانت على ضرورة "وقف إطلاق النار في غزة"، والذي من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني و "يتيح المناخ الملائم للاستقرار على نطاق أوسع في المنطقة".
وتابع البيان: "أكد الوزير التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل".