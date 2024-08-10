بلينكن لغالانت: التصعيد بالشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد

وأضافت الوزارة في بيان أن بلينكن شدد لغالانت على ضرورة "وقف إطلاق النار في غزة"، والذي من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني و "يتيح المناخ الملائم للاستقرار على نطاق أوسع في المنطقة".

وتابع البيان: "أكد الوزير التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل".