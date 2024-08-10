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عربي و دولي

جيش الاحتلال يعترف بارتكاب مجزرة مدرسة التابعين فى غزة.. وهذا ما زعمه

2024-08-10 | 02:54
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جيش الاحتلال يعترف بارتكاب مجزرة مدرسة التابعين فى غزة.. وهذا ما زعمه
جيش الاحتلال يعترف بارتكاب مجزرة مدرسة التابعين فى غزة.. وهذا ما زعمه

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعترف بارتكاب مجزرة مدرسة التابعين فى غزة.. وهذا ما زعمه

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجزرة بحق المصلين في مدرسة التابعين وسط غزة ، معلناً أنه "بتوجيه من استخبارات  الجيش الإسرائيلي والشاباك، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي بدقة إرهابيي حماس الذين يعملون داخل مركز القيادة والسيطرة التابع للحركة والموجود في مدرسة التابعين والذي يعد بمثابة مأوى لسكان مدينة غزة".

وزعم انه "مركز القيادة والتحكم وهو بمثابة مخبأ لإرهابيي وقادة حماس، حيث تم التخطيط وتنفيذ هجمات مختلفة ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة إسرائيل".

كما زعم الاحتلال "قبل الغارة، تم اتخاذ العديد من الخطوات للتخفيف من مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة والمراقبة الجوية والمعلومات الاستخباراتية".


 
جيش الاحتلال يعترف بارتكاب مجزرة مدرسة التابعين فى غزة.. وهذا ما زعمه

عربي و دولي

الاحتلال

غزة

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Aljadeed
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