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عربي و دولي

دول تندد بقصف المصلّين: السعودية تدعو لمحاسبة إسرائيل وقطر لتحقيق دولي

2024-08-10 | 06:26
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دول تندد بقصف المصلّين: السعودية تدعو لمحاسبة إسرائيل وقطر لتحقيق دولي
دول تندد بقصف المصلّين: السعودية تدعو لمحاسبة إسرائيل وقطر لتحقيق دولي

ندد عدد من الدول العربية بالقصف الإسرائيلي على مدرسة "التابعين" الذي أدى إستشهاد ما لايقل عن 100 شخص في مدينة غزة.

ندد عدد من الدول العربية بالقصف الإسرائيلي على مدرسة "التابعين" الذي أدى إستشهاد ما لايقل عن 100 شخص في مدينة غزة. 

وأدانت الخارجية اللبنانية مجزرة المصلّين في غزة، وناشدت المجتمع الدولي لإتخاذ موقف دولي موّحد. 

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن "قتل الفلسطينيين عمدا دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب".

واعتبرت مصر أن "استمرار ارتكاب تلك الجرائم واسعة النطاق، وتعمد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العُزّل، كلما تكثفت جهود الوسطاء لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف لإطلاق النار في القطاع، هو دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب الضروس، وإمعان في استمرار المعاناة الإنسانية للفلسطينيين تحت وطأة كارثة إنسانية دولية يقف العالم عاجزاً عن وضع حد لها".

بدورها، أدانت دولة قطر بأشد العبارات "قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين شرقي مدينة غزة الذي أدى لاستشهاد وجرح العشرات، وعدته مجزرة مروعة، وجريمة وحشية بحق المدنيين العزل وتعديا سافرا على المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي 2601".

وطالبت قطر "بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين، لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمدارس ومراكز إيواء النازحين، ودعت في الوقت ذاته المجتمع الدولي لتوفير الحماية التامة للنازحين، ومنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية لإجبارهم على النزوح القسري من القطاع، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية".

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن "إدانة المملكة بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة".

وأكدت المملكة "ضرورة وقف المجازر الجماعية في قطاع غزة الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، واستنكرت "تقاعس المجتمع الدولي تجاه محاسبة إسرائيل جراء هذه الانتهاكات".

وندد الأردن، السبت، بالقصف الإسرائيلي على مدرسة في مدينة غزة أوقع ما لا يقل عن تسعين قتيلا، وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي يسعى "لعرقلة وإفشال" مباحثات الهدنة المزمع عقدها الأسبوع المقبل

 
دول تندد بقصف المصلّين: السعودية تدعو لمحاسبة إسرائيل وقطر لتحقيق دولي

عربي و دولي

مدرسة التابعين

غزة

حرب غزة

إسرائيل

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القبض على "إسرائيلي".. بناء على مذكرة دولية!
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القبض على "إسرائيلي".. بناء على مذكرة دولية!

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