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عربي و دولي

غزة.. مزاعم إسرائيلية جديدة بشأن قصف مدرسة التابعين

2024-08-10 | 13:48
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غزة.. مزاعم إسرائيلية جديدة بشأن قصف مدرسة التابعين
غزة.. مزاعم إسرائيلية جديدة بشأن قصف مدرسة التابعين

كشف الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، السبت، تفاصيل بشأن القصف الذي طال مدرسة "التابعين" وخلّف عشرات الشهداء والجرحى في مدينة غزة.

وزعم بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشاباك: "تأكيد تصفية 19 مخربا على الأقل ينتمون إلى حماس والجهاد الإسلامي في الغارة التي استهدفت مقر القيادة العسكري داخل مدرسة التابعين".
وأضاف: "استهدف الجيش والشاباك اليوم مخربين عملوا داخل مقر عسكري تم وضعه داخل مسجد في مجمع مدرسة التابعين في الدرج والتفاح. بعد دراسة استخبارية يمكن تأكيد تصفية 19 مخربا على الأقل وهم نشطاء إرهابيين من حماس والجهاد الاسلامي والذين قاموا بالترويج لمخططات إرهاببة ضد قوات الجيش ودولة إسرائيل انطلاقا من المجمع الذي تم استهدافه".
وتابع: "لقد تم تنفيذ عملية الاستهداف من خلال ثلاث قنابل دقيقة.. وحسب المعطيات لم تسفر الغارة عن دمار كبير في المجمع الذي التقى فيه المخربون وذلك كما يتضح من صورة المجمع بعد الغارة". 
وأضاف البيان: "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات عديدة من شأنها تقليص احتمالية تعرض المدنيين للأذى شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة ذات رأس حربي صغير ووسائل تصوير جوي وجمع معلومات استخبارية دقيقة". 
 
غزة.. مزاعم إسرائيلية جديدة بشأن قصف مدرسة التابعين

عربي و دولي

مدرسة التابعين

غزة

إسرائيل

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Aljadeed
حماس: مجزرة مدرسة التابعين جريمة مروعة وتصعيد خطير في مسلسل الجرائم التي ترتكب في غزة على يد النازيين الجدد
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ندين بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال للمذبحة المروعة في مدرسة للنازحين بحي الدرج وندعو كل العالم لإدانتها

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