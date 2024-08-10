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عربي و دولي

ردّ مرتقب وتأهب أميركي.. هذا ما طلبته فرنسا من إيران

2024-08-10 | 15:40
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ردّ مرتقب وتأهب أميركي.. هذا ما طلبته فرنسا من إيران
ردّ مرتقب وتأهب أميركي.. هذا ما طلبته فرنسا من إيران



لا تزال "إسرائيل" في حالة تأهب لمواجهة الرد الإيراني المرتقب على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وسط تحذيرات أميركية متتالية من مخاطر اندلاع حرب إقليمية شاملة.

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية إن فرنسا طلبت من إيران ألا تهاجم "إسرائيل" خلال أيام دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس حاليا ومن المقرر أن تختتم غدا الأحد.
من جهة أخرى، نقلت شبكة "إيه بي سي" الأميركية عن مسوؤل كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تحذيره من عواقب شن الإيرانيين "حربا كبرى في الشرق الأوسط"، ومن استهداف "إسرائيل" بالتنسيق مع قوى أخرى.
وقال المسؤول الأميركي إن ذلك سيعرض أي أمل في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة للخطر بشكل كبير.
في الوقت نفسه، ناقش وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت خلال اتصال هاتفي "جهود تهدئة التوترات في الشرق الأوسط"، وفقا لبيان للخارجية الأميركية.
وقالت الوزارة إن بلينكن أكد للوزير الإسرائيلي أن "التصعيد ليس في مصلحة أحد"، كما شدد على التزام واشنطن الراسخ بأمن "إسرائيل"، حسب البيان.
وأضافت أن بلينكن أكد على الحاجة الملحة إلى التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة يؤدي للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وزيادة المساعدات لسكان القطاع.
عسكريا، أفادت شبكة بلومبيرغ أن كبار الضباط الموجودين على متن حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" يقدمون للبحارة والطيارين تحديثات منتظمة بشأن تطورات الشرق الأوسط منذ أن تلقت السفينة أوائل آب الجاري أوامر بالتمركز في المنطقة.
وذكرت الشبكة أن طاقم حاملة الطائرات لم يعلم بأوامر الانتشار في الشرق الأوسط إلا بعدما غادرت السفينة ميناءها الرئيس في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية الشهر الماضي.
وأضافت أن العديد من أفراد طاقم السفينة ليسوا على علم بموعد انتهاء المهمة.
وقررت الولايات المتحدة إرسال المزيد من السفن الحربية والطائرات المقاتلة إلى الشرق الأوسط، مؤكدة أنها ستدافع عن "إسرائيل" بمواجهة أي هجوم.
وفي سياق متصل، قالت السفيرة الأميركية في قبرص جولي فيشر إن السفينة الهجومية البرمائية الأميركية "واسب" جاهزة لتقديم المساعدة للمدنيين إذا اندلع قتال في الشرق الأوسط.
ووصلت السفينة الأميركية إلى ميناء ليماسول جنوبي قبرص أول أمس الخميس في زيارة تم التخطيط لها مسبقا.
وقالت السفيرة الأميركية إن وصول السفينة يأتي "في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة كل الجهود مع الشركاء الرئيسيين لتهدئة التوتر بالمنطقة والاستعداد لدعم المدنيين في الأزمات".
من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم السبت إن بلاده لن تكون ساحة معركة لأي طرف، كما أكد أنها لن تسمح بانتهاك مجالها الجوي.
ورأى الصفدي أن الصراع الإقليمي الحالي هو بالأساس فعل ورد فعل بين "إسرائيل" وإيران، وفق تعبيره.

ردّ مرتقب وتأهب أميركي.. هذا ما طلبته فرنسا من إيران

عربي و دولي

إيران

فرنسا

أميركا

حزب الله

إسرائيل

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Aljadeed
المسؤول الاعلامي في حركة حماس وليد الكيلاني للجديد: العدو يريد من خلال المجازر والاغتيالات ان يكسر ارادة الشعب الفلسطيني وان يضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة وهو ارتكب اليوم جريمة وحشية تؤكد طبيعة هذا الكيان الفاشي وهو تجاوز كل القوانين الدولية
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