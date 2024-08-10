فيديو - إسبانيا.. المئات ينددون بمجزرة حي الدرج

🔽 - ندد المئات في مدريد بمجزرة حي الدرج في قطاع غرة، وطالبوا إسبانيا بقطع العلاقات مع "إسرائيل".
ورفع المشاركون العلمين الفلسطيني واللبناني. pic.twitter.com/W9aCE22SCd
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 10, 2024
🔽 - ندد المئات في مدريد بمجزرة حي الدرج في قطاع غرة، وطالبوا إسبانيا بقطع العلاقات مع "إسرائيل".
ورفع المشاركون العلمين الفلسطيني واللبناني. pic.twitter.com/W9aCE22SCd
قال المتحدث بإسم الحكومة الألمانية، الأحد، إن المستشار أولاف شولتس أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.