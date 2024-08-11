وزير إسرائيلي يدعو للتعامل مع جنين كغزة

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، لإخراج سكان مخيم جنين بالضفة الغربية ومعاملتهم كسكان غزة.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها "إسرائيل" منذ عام 1967 تصاعداً في العنف منذ أكثر من عام.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإستشهاد 8 فلسطينيين، الثلاثاء، برصاص قوات إسرائيلية خلال توغل في الضفة الغربية، فيما أصيب أكثر من 10 أشخاص بجروح.

وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن طائرات سلاح الجو استهدفت في غارتين منفصلتين "خلايا مخربين مسلحة" خلال عملية عسكرية لقوات الأمن بمنطقة جنين.