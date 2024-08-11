فيديو - مستوطن يدهس جنوداً إسرائيليين في رام الله

أصيب عدد من جنود "إسرائيل" في عملية دهس على حاجز عوفر شمال رام الله بالضفة الغربية.

وتبين فيما بعد أن السيارة التي دهست الجنود يقودها مستوطن.