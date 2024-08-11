فيديو - مستوطن يدهس جنوداً إسرائيليين في رام الله

🔽 - أصيب عدد من جنود "إسرائيل" في عملية دهس على حاجز عوفر شمال رام الله بالضفة الغربية.
وتبين فيما بعد أن السيارة التي دهست الجنود يقودها مستوطن. pic.twitter.com/AhMfvZQSCq
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 11, 2024
🔽 - أصيب عدد من جنود "إسرائيل" في عملية دهس على حاجز عوفر شمال رام الله بالضفة الغربية.
وتبين فيما بعد أن السيارة التي دهست الجنود يقودها مستوطن. pic.twitter.com/AhMfvZQSCq
قال المتحدث بإسم الحكومة الألمانية، الأحد، إن المستشار أولاف شولتس أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.