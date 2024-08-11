سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: واشنطن أبلغت تل أبيب أن الوقت قد حان لاتفاق لوقف إطلاق النار لتجنب حرب إقليمية

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك استعدادات مكثفة في المنظومة الأمنية الإسرائيلية على خلفية التوقعات بهجوم إيراني قد يكون أوسع نطاقاً من الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في نيسان الماضي.



وأفادت قناة 13 الإسرائيلية بأن التقديرات الأمنية تشير إلى أن الرد المحتمل من إيران وحزب الله قد يحدث هذا الأسبوع. كما كشفت القناة عن تغيير في تقديرات منظومة الأمن الإسرائيلية، مع عودة الحديث عن إمكانية تعرض إسرائيل لضربة إيرانية ومن حزب الله بشكل متزامن وواسع.



من جهته، أفاد موقع "والا" العبري بأن آخر تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية تشير إلى أن إيران قد تكون قد قررت شن هجوم مباشر على إسرائيل انتقاماً لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.



كما أضاف الموقع أن الهجوم قد يحدث في الأيام المقبلة، وربما قبل قمة المفاوضات حول صفقة المختطفين، حسبما أفاد مصدران مطلعان على الأمر.



في حين قال مسؤولون إسرائيليون لـ "أكسيوس" بأن هجوم إيران على إسرائيل سيكون مباشرا وسيبدأ قبل محادثات صفقة الرهائن المقررة في 15 آب.