الحديث عن "حمام دم".. بايدن: ترامب يشكل تهديداً للأمن الأميركي!
اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن "سلفه والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، دونالد ترامب، يشكل تهديداً حقيقياً للأمن الأميركي".
وفي أول مقابلة تلفزيونية له منذ انسحابه من سباق الانتخابات، قال بايدن لشبكة "سي بي إس نيوز"، "احفظوا كلماتي، إذا فاز ترامب، راقبوا ما سيحدث".
كما انتقد بايدن مناظرته مع ترامب، واعتبرها "سيئة للغاية" بالنسبة له، محذراً من أن ترامب هدد علانية بـ"حمام دم" إذا لم يفز، قائلاً إنه لا يجب أن يعود إلى البيت الأبيض.