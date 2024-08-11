حماس تحمّل واشنطن مسؤولية المجازر في غزة وتدعو لتحرك دولي فوري
حمّلت حركة حماس الإدارة الأميركية المسؤولية المباشرة عن "المجازر الوحشية" في قطاع غزة، معتبرةً أن "جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها الاحتلال لم تكن لتستمر لولا دعم العواصم الغربية، وعلى رأسها واشنطن".
ودعت الحركة في بيان لها مجلس الأمن إلى "عقد جلسة طارئة واتخاذ قرار تحت البند السابع يلزم الاحتلال بوقف العدوان والإبادة"، وطالبت المنظومة القضائية الدولية بإرسال لجنة تحقيق للتحقق من مسؤولية الاحتلال عن مجزرة مدرسة التابعين.
كما دعت "حماس" جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى "عقد اجتماع عاجل واتخاذ قرارات حاسمة لوقف العدوان والإبادة".