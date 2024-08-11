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عربي و دولي

حماس تحمّل واشنطن مسؤولية المجازر في غزة وتدعو لتحرك دولي فوري

2024-08-11 | 11:11
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حماس تحمّل واشنطن مسؤولية المجازر في غزة وتدعو لتحرك دولي فوري
حماس تحمّل واشنطن مسؤولية المجازر في غزة وتدعو لتحرك دولي فوري

حمّلت حركة حماس الإدارة الأميركية المسؤولية المباشرة عن "المجازر الوحشية" في قطاع غزة، معتبرةً أن "جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها الاحتلال لم تكن لتستمر لولا دعم العواصم الغربية، وعلى رأسها واشنطن".

ودعت الحركة في بيان لها مجلس الأمن إلى "عقد جلسة طارئة واتخاذ قرار تحت البند السابع يلزم الاحتلال بوقف العدوان والإبادة"، وطالبت المنظومة القضائية الدولية بإرسال لجنة تحقيق للتحقق من مسؤولية الاحتلال عن مجزرة مدرسة التابعين.

كما دعت "حماس" جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى "عقد اجتماع عاجل واتخاذ قرارات حاسمة لوقف العدوان والإبادة".

حماس تحمّل واشنطن مسؤولية المجازر في غزة وتدعو لتحرك دولي فوري

عربي و دولي

حركة حماس

حماس

إسرائيل

مجلس الأمن

حرب غزة

مدرسة التابعين

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إيران وحزب الله يستعدان للرد دون انتظار صفقة الرهائن: إعلام يكشف تطورات جديدة
13:41

إيران وحزب الله يستعدان للرد دون انتظار صفقة الرهائن: إعلام يكشف تطورات جديدة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك استعدادات مكثفة في المنظومة الأمنية الإسرائيلية على خلفية التوقعات بهجوم إيراني قد يكون أوسع نطاقاً من الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في نيسان الماضي.

وأفادت قناة 13 الإسرائيلية بأن التقديرات الأمنية تشير إلى أن الرد المحتمل من إيران وحزب الله قد يحدث هذا الأسبوع. كما كشفت القناة عن تغيير في تقديرات منظومة الأمن الإسرائيلية، مع عودة الحديث عن إمكانية تعرض إسرائيل لضربة إيرانية ومن حزب الله بشكل متزامن وواسع.

من جهته، أفاد موقع "والا" العبري بأن آخر تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية تشير إلى أن إيران قد تكون قد قررت شن هجوم مباشر على إسرائيل انتقاماً لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

كما أضاف الموقع أن الهجوم قد يحدث في الأيام المقبلة، وربما قبل قمة المفاوضات حول صفقة المختطفين، حسبما أفاد مصدران مطلعان على الأمر.

في حين قال مسؤولون إسرائيليون لـ "أكسيوس" بأن هجوم إيران على إسرائيل سيكون مباشرا وسيبدأ قبل محادثات صفقة الرهائن المقررة في 15 آب.

13:41

إيران وحزب الله يستعدان للرد دون انتظار صفقة الرهائن: إعلام يكشف تطورات جديدة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك استعدادات مكثفة في المنظومة الأمنية الإسرائيلية على خلفية التوقعات بهجوم إيراني قد يكون أوسع نطاقاً من الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في نيسان الماضي.

وأفادت قناة 13 الإسرائيلية بأن التقديرات الأمنية تشير إلى أن الرد المحتمل من إيران وحزب الله قد يحدث هذا الأسبوع. كما كشفت القناة عن تغيير في تقديرات منظومة الأمن الإسرائيلية، مع عودة الحديث عن إمكانية تعرض إسرائيل لضربة إيرانية ومن حزب الله بشكل متزامن وواسع.

من جهته، أفاد موقع "والا" العبري بأن آخر تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية تشير إلى أن إيران قد تكون قد قررت شن هجوم مباشر على إسرائيل انتقاماً لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

كما أضاف الموقع أن الهجوم قد يحدث في الأيام المقبلة، وربما قبل قمة المفاوضات حول صفقة المختطفين، حسبما أفاد مصدران مطلعان على الأمر.

في حين قال مسؤولون إسرائيليون لـ "أكسيوس" بأن هجوم إيران على إسرائيل سيكون مباشرا وسيبدأ قبل محادثات صفقة الرهائن المقررة في 15 آب.

بايدن: وقف النار في غزة ممكن قبل مغادرة منصبي
13:35

بايدن: وقف النار في غزة ممكن قبل مغادرة منصبي

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل مغادرته منصبه نهاية العام الجاري "ما يزال ممكنا".

وقال بايدن، في مقابلة مع قناة "سي بي إس نيوز" الأميركية، إن وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل ما يزال ممكنا وأن "الخطة التي وضعتها والتي أقرتها مجموعة الدول السبع، وأقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ما تزال قابلة للتطبيق".

وأضاف: "أعمل كل يوم مع فريقي بالكامل للتأكد من عدم تصعيد الأمر إلى حرب إقليمية، ولكن من السهل حدوث ذلك".

13:35

بايدن: وقف النار في غزة ممكن قبل مغادرة منصبي

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل مغادرته منصبه نهاية العام الجاري "ما يزال ممكنا".

وقال بايدن، في مقابلة مع قناة "سي بي إس نيوز" الأميركية، إن وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل ما يزال ممكنا وأن "الخطة التي وضعتها والتي أقرتها مجموعة الدول السبع، وأقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ما تزال قابلة للتطبيق".

وأضاف: "أعمل كل يوم مع فريقي بالكامل للتأكد من عدم تصعيد الأمر إلى حرب إقليمية، ولكن من السهل حدوث ذلك".

وزير الحرب الإسرائيلي: آمل ألا توسع إيران وحزب الله الحرب
11:43

وزير الحرب الإسرائيلي: آمل ألا توسع إيران وحزب الله الحرب

أعرب يوآف غالانت، وزير الحرب الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن أمله ألا توسع إيران وحزب الله الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن غالانت، أن "كل من إيران وحزب الله عليهم أن يعرفوا أن كل من يؤذينا بطريقة جديدة فمن المحتمل أن نؤذيهم بطريقة لم يستخدمها الجيش الإسرائيلي من قبل".

11:43

وزير الحرب الإسرائيلي: آمل ألا توسع إيران وحزب الله الحرب

أعرب يوآف غالانت، وزير الحرب الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن أمله ألا توسع إيران وحزب الله الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن غالانت، أن "كل من إيران وحزب الله عليهم أن يعرفوا أن كل من يؤذينا بطريقة جديدة فمن المحتمل أن نؤذيهم بطريقة لم يستخدمها الجيش الإسرائيلي من قبل".

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