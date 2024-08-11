حماس تصدر بياناً حاسماً.. هذه مطالبها للوسطاء قبيل مفاوضات الخميس

أكدت حركة حماس على دعمها لجهود الوساطة من مصر وقطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنها شددت على رفض الاحتلال لاقتراحات وقف العدوان وإجراء عملية تبادل الأسرى.



وقالت حماس في بيان: رغم تجاوب الحركة مع مقترحات الوسطاء والاتفاقات الدولية، إلا أن الاحتلال استمر في العدوان، بما في ذلك جريمة استهداف المدنيين في غزة، ما يستدعي تقديم خطة واضحة لتنفيذ الاتفاقات بدلاً من المزيد من المفاوضات التي قد تعطي الاحتلال وقتاً أطول للاستمرار في عدوانه.

