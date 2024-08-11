القناة 14 الإسرائيلية: سماع دوي عشرات الإنفجارات في نهاريا وصولاً إلى منطقة الكريوت

أفاد حاكم منطقة زابوريجيا المعيّن من موسكو يفغيني باليتسكي، بـ"اندلاع حريق الأحد في برج التبريد في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا والخاضعة لسيطرة القوات الروسية".



وذكرباليتسكي، أن "نتيجة القصف على بلدة إنرغودار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، اندلع حريق في نظام تبريد".



وأكد كل من باليتسكي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "عدم رصد أي تغيرات في مستوى الإشعاعات في محيط المحطة، بينما اتّهم زيلينسكي القوات الروسية بإشعال الحريق".