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عربي و دولي

القناة 14 الإسرائيلية: سماع دوي عشرات الإنفجارات في نهاريا وصولاً إلى منطقة الكريوت

2024-08-11 | 19:08
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القناة 14 الإسرائيلية: سماع دوي عشرات الإنفجارات في نهاريا وصولاً إلى منطقة الكريوت
القناة 14 الإسرائيلية: سماع دوي عشرات الإنفجارات في نهاريا وصولاً إلى منطقة الكريوت
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القناة 14 الإسرائيلية: سماع دوي عشرات الإنفجارات في نهاريا وصولاً إلى منطقة الكريوت

عربي و دولي

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حريق في برج التبريد في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا
16:22

حريق في برج التبريد في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

أفاد حاكم منطقة زابوريجيا المعيّن من موسكو يفغيني باليتسكي، بـ"اندلاع حريق الأحد في برج التبريد في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا والخاضعة لسيطرة القوات الروسية".

وذكرباليتسكي، أن "نتيجة القصف على بلدة إنرغودار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، اندلع حريق في نظام تبريد".

وأكد كل من باليتسكي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "عدم رصد أي تغيرات في مستوى الإشعاعات في محيط المحطة، بينما اتّهم زيلينسكي القوات الروسية بإشعال الحريق".

16:22

حريق في برج التبريد في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

أفاد حاكم منطقة زابوريجيا المعيّن من موسكو يفغيني باليتسكي، بـ"اندلاع حريق الأحد في برج التبريد في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا والخاضعة لسيطرة القوات الروسية".

وذكرباليتسكي، أن "نتيجة القصف على بلدة إنرغودار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، اندلع حريق في نظام تبريد".

وأكد كل من باليتسكي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "عدم رصد أي تغيرات في مستوى الإشعاعات في محيط المحطة، بينما اتّهم زيلينسكي القوات الروسية بإشعال الحريق".

مركز المصالحة الروسي يعلن: مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 2 آخرين
16:16

مركز المصالحة الروسي يعلن: مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 2 آخرين

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إغناسيوك، مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 2 آخرين.

16:16

مركز المصالحة الروسي يعلن: مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 2 آخرين

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إغناسيوك، مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 2 آخرين.

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