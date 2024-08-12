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عربي و دولي

قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا يرحبون بالعمل على التوصل لوقف النار في غزة

2024-08-12 | 02:51
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قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا يرحبون بالعمل على التوصل لوقف النار في غزة
قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا يرحبون بالعمل على التوصل لوقف النار في غزة

أصدر قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا بياناً مشتركاً رحبوا فيه بالعمل الدؤوب للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

ودعا البيان المشترك، الذي صدر عن الحكومة البريطانية، "إيران وحلفاءها إلى الإحجام عن شن هجمات من شأنها تصعيد التوترات الإقليمية".
واضاف البيان: "نعمل مع جميع الأطراف لمنع التصعيد في الشرق الأوسط ولن ندخر أي جهد لتهدئة التوترات وإيجاد سبيل نحو الاستقرار في غزة."
وتابع البيان ان "قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا يرحبون بعمل الوسطاء الدؤوب للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة"، وانه "يجب أن تنتهي المعارك الآن، وأن يتم إطلاق سراح كل المحتجزين "
قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا يرحبون بالعمل على التوصل لوقف النار في غزة

عربي و دولي

غزة

بريطانيا

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