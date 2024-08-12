الخطوط السويسرية الجوية ستتجنب المجال الجوي فوق إيران والعراق وإسرائيل حتى 13 أب!

افادت وكالة "رويترز"، عن الخطوط الجوية السويسرية الدولية، بـ"تمديد تعليق الرحلات من تل أبيب وبيروت وإليهما حتى 13 أب".

واشارت الى أنها "ستتجنب المجال الجوي فوق إيران والعراق وإسرائيل حتى 13 أب".



كما اعلنت مجموعة "لوفتهانزا"، "تعليق جميع الرحلات إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمان وأربيل حتى 21 آب".



وفي وقت سابق اليوم، أكّدت شركتا "إير فرانس" و"ترانسافيا" لوكالة فرانس برس، "تمديد تعليق رحلاتهما الجوية إلى بيروت حتى الأربعاء 14 آب ضمنا بسبب الوضع الجيوسياسي في لبنان".