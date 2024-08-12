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عربي و دولي

بوريل: لفرض عقوبات أوروبية على سموتريتش وبن غفير

2024-08-12 | 03:16
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بوريل: لفرض عقوبات أوروبية على سموتريتش وبن غفير
بوريل: لفرض عقوبات أوروبية على سموتريتش وبن غفير

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى فرض عقوبات على الوزيرين "الإسرائيليين" بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بسبب دعوته لقطع الغذاء والوقود عن المدنيين في قطاع غزة وتهجيرهم.

وقال بوريل في تغريدة على موقع إكس "بينما يضغط العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة يدعو بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين".

وأضاف "كما هي الحال مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش الشريرة فإن هذا يشكل تحريضا على ارتكاب جرائم حرب، ولا بد أن تكون العقوبات على رأس أجندة الاتحاد الأوروبي".

بوريل: لفرض عقوبات أوروبية على سموتريتش وبن غفير

عربي و دولي

بوريل

جرائم حرب

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