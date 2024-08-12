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عربي و دولي

إجراءات إسرائيلية عاجلة استعداداً للهجوم الإيراني

2024-08-12 | 07:54
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إجراءات إسرائيلية عاجلة استعداداً للهجوم الإيراني
إجراءات إسرائيلية عاجلة استعداداً للهجوم الإيراني

تتوالى في إسرائيل الاستعدادات للهجوم الإيراني المرتقب ردا على اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية أثناء وجوده بطهران في 31 تموز الماضي.

ورغم ارتفاع الأصوات الغربية المطالبة باحتواء التصعيد يبدو من تسريبات الساعات القليلة الماضية اقتناع واشنطن وتل أبيب بأن إيران ماضية في الرد على اغتيال هنية.

وفي وقت سابق، أكدت قيادات عسكرية وسياسية إيرانية أن الثأر لهنية واجب وطني وديني، وأن المرشد الأعلى علي خامنئي وجّه بإنزال عقاب قاس بإسرائيل يردعها عن مثل هذه السلوكيات ويحقق الاستقرار والتوازن في المنطقة.

وفيما يلي أبرز تطورات الاستعداد الإسرائيلي لمواجهة الضربة الإيرانية:

العودة من جورجيا وأذربيجان
كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا جديدا يحظر بشكل كامل على جنوده السفر إلى جورجيا وأذربيجان خشية تنفيذ إيران عمليات انتقامية بحقهم.

كما طلب الجيش الإسرائيلي من جنوده هناك قطع إجازاتهم والعودة فورا.

وفي السياق ذاته، قالت هيئة الإعلام الأذرية إنه لا وجود لوحدات عسكرية تابعة لأي دولة أجنبية على أراضي أذربيجان.

وأضافت الهيئة "بعض الدول تنشر في وسائل الإعلام معلومات غير صحيحة، وندين بشدة التلاعب في ذلك".
إجراءات إسرائيلية عاجلة استعداداً للهجوم الإيراني

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