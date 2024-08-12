بوتين: لا يوجد ما يمكن بحثه مع كييف

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الى أنه "لا يوجد ما يمكن بحثه مع كييف التي تهاجم المدنيين ومنشآت الطاقة النووية"، لافتاً الى أن "كييف تنفذ إرادة أسيادها في الغرب الذي يقاتل ضد روسيا بأيد أوكرانية".