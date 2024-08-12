بالفيديو - حاملة الطائرات الاميركية "أبراهام لينكولن" بطريقها الى الشرق الأوسط.. ما نعرف عنها؟

مع تصاعد التوتر في الشرق الاوسط، أمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بتسريع وصول حاملة الطائرات "USS أبراهام لينكولن" الى المنطقة pic.twitter.com/32lvvRWjBU
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 12, 2024
مع تصاعد التوتر في الشرق الاوسط، أمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بتسريع وصول حاملة الطائرات "USS أبراهام لينكولن" الى المنطقة pic.twitter.com/32lvvRWjBU
ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل بعد طعنه فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً وامرأة تبلغ من العمر 34 عاماً في ساحة ليستر بوسط لندن. وأشارت الشرطة إلى أن الفتاة تحتاج إلى العلاج في المستشفى لكنها ليست في خطر، بينما تعاني المرأة من إصابات طفيفة. ولم يظهر حتى الآن أي دليل على أن الهجوم له دوافع إرهابية.