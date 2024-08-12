بالفيديو - حاملة الطائرات الاميركية "أبراهام لينكولن" بطريقها الى الشرق الأوسط.. ما نعرف عنها؟

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل بعد طعنه فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً وامرأة تبلغ من العمر 34 عاماً في ساحة ليستر بوسط لندن.



وأشارت الشرطة إلى أن الفتاة تحتاج إلى العلاج في المستشفى لكنها ليست في خطر، بينما تعاني المرأة من إصابات طفيفة.



ولم يظهر حتى الآن أي دليل على أن الهجوم له دوافع إرهابية.







