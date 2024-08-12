الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

الحرس الثوري يحدد هدف إسرائيل من اغتيال هنية: "الرد قريباً"

2024-08-12 | 10:53
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الحرس الثوري يحدد هدف إسرائيل من اغتيال هنية: &quot;الرد قريباً&quot;
الحرس الثوري يحدد هدف إسرائيل من اغتيال هنية: "الرد قريباً"

​جدد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، التأكيد على أن "إسرائيل ستتلقى الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وذلك في الوقت المناسب"، بحسب قوله.

واعتبر نائب مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، أن "اغتيال هنية في طهران، يعد انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة"، مضيفًا أن "الكيان الصهيوني، ومع الإدانة العالمية وخاصة الدول الإسلامية، فشل في تحقيق أهدافه من هذا الاغتيال".

ورأى نائيني أن "اغتيال هنية في طهران، کان جزءا من عملية مركبة هدفها ضرب محور المقاومة وزعزعة أمن إيران"، مبينا أن "إسرائيل، وفي محاولة بائسة منها للتعتيم على هزيمتها في مستنقع حربها بغزة تقوم باغتيال قادة المقاومة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية.

الحرس الثوري يحدد هدف إسرائيل من اغتيال هنية: "الرد قريباً"

عربي و دولي

الحرس الثوري الإيراني

إسماعيل هنية

إيران

حماس

الرد الإيراني

علي محمد نائيني

إسرائيل

أمن إيران

طهران

العودة الى الأعلى
Aljadeed
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد: هذا هو الوقت المناسب للذهاب إلى صفقة وإعادة المختطفين وهجوم 7 أكتوبر وقع لأن الانقلاب القضائي الذي قاده نتنياهو أضعف الأمن في إسرائيل
حزب الله : قصفنا المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في جعتون بصليات من صواريخ الكاتيوشا رداً على إعتداء بلدة معروب

اقرأ ايضا في عربي و دولي

رئيس وزراء كندا: خطر تصعيد الصراع في لبنان يدفعنا لدعوة رعايانا للمغادرة
14:46

رئيس وزراء كندا: خطر تصعيد الصراع في لبنان يدفعنا لدعوة رعايانا للمغادرة

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وجود خطر حقيقي من تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله، وقال يجب على الكنديين المغادرة عندما يكون ذلك ممكنا.

في الوقت ذاته، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إيران لتفادي التصعيد في الشرق الأوسط.

14:46

رئيس وزراء كندا: خطر تصعيد الصراع في لبنان يدفعنا لدعوة رعايانا للمغادرة

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وجود خطر حقيقي من تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله، وقال يجب على الكنديين المغادرة عندما يكون ذلك ممكنا.

في الوقت ذاته، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إيران لتفادي التصعيد في الشرق الأوسط.

أبو عبيدة: مقتل أسير وإصابة أسيرتين برصاص مجندي القسام وتشكيل لجنة تحقيق!
14:05

أبو عبيدة: مقتل أسير وإصابة أسيرتين برصاص مجندي القسام وتشكيل لجنة تحقيق!

أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، الأثنين، أن مجندين مكلفين بحراسة أسرى العدو قاموا بإطلاق النار على أسير وقتله على الفور في حادثتين منفصلتين.

وأضاف أبو عبيدة أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة أسيرتين بجروح خطيرة، وتجري محاولات لإنقاذ حياتهن.

كما أكد الناطق أن حكومة العدو تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الحوادث وما يترتب عليها من ردود فعل تؤثر على حياة الأسرى.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في التفاصيل، وسيتم الإعلان عن النتائج لاحقاً.

14:05

أبو عبيدة: مقتل أسير وإصابة أسيرتين برصاص مجندي القسام وتشكيل لجنة تحقيق!

أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، الأثنين، أن مجندين مكلفين بحراسة أسرى العدو قاموا بإطلاق النار على أسير وقتله على الفور في حادثتين منفصلتين.

وأضاف أبو عبيدة أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة أسيرتين بجروح خطيرة، وتجري محاولات لإنقاذ حياتهن.

كما أكد الناطق أن حكومة العدو تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الحوادث وما يترتب عليها من ردود فعل تؤثر على حياة الأسرى.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في التفاصيل، وسيتم الإعلان عن النتائج لاحقاً.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024