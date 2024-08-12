المتحدث باسم البنتاغون: مستعدون للرد على أي سيناريو يمكن أن يهدد أمن إسرائيل ومصالحنا بمواجهة أي وكلاء مدعومين من إيران

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وجود خطر حقيقي من تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله، وقال يجب على الكنديين المغادرة عندما يكون ذلك ممكنا. في الوقت ذاته، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إيران لتفادي التصعيد في الشرق الأوسط.
أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، الأثنين، أن مجندين مكلفين بحراسة أسرى العدو قاموا بإطلاق النار على أسير وقتله على الفور في حادثتين منفصلتين. وأضاف أبو عبيدة أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة أسيرتين بجروح خطيرة، وتجري محاولات لإنقاذ حياتهن. كما أكد الناطق أن حكومة العدو تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الحوادث وما يترتب عليها من ردود فعل تؤثر على حياة الأسرى. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في التفاصيل، وسيتم الإعلان عن النتائج لاحقاً.