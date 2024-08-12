فايننشال تايمز: مصادر إيرانية تشير إلى احتمال عدم وقوع الرد أو حدوثه الليلة

في تطورات متلاحقة بشأن التوترات في الشرق الأوسط، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصادر إيرانية، الاثنين، قولها إنه قد لا يكون هناك هجوم إيراني على إسرائيل على الإطلاق، أو قد يحدث الهجوم في هذه الليلة.



ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن مصادر إلى أن إيران قد تشن هجوماً على إسرائيل خلال أقل من 24 ساعة.



في هذا السياق، أكد المتحدث باسم البنتاغون أن "الولايات المتحدة مستعدة للرد على أي تهديد يمكن أن يمس بأمن إسرائيل أو بمصالحها، بما في ذلك مواجهة أي وكلاء مدعومين من إيران".



وأضاف المتحدث أن الوزارة تسعى إلى خفض التوتر في المنطقة وقد اتخذت جميع الخطوات اللازمة لتعزيز الدفاع عن إسرائيل وحمايتها.