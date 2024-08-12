حماس: تصريحات غالانت بشأن مسؤولية إسرائيل عن تأخير إبرام صفقة التهدئة تثبت أن نتنياهو يكذب على العالم وعلى ذوي الأسرى

أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، الأثنين، أن مجندين مكلفين بحراسة أسرى العدو قاموا بإطلاق النار على أسير وقتله على الفور في حادثتين منفصلتين.



وأضاف أبو عبيدة أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة أسيرتين بجروح خطيرة، وتجري محاولات لإنقاذ حياتهن.



كما أكد الناطق أن حكومة العدو تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الحوادث وما يترتب عليها من ردود فعل تؤثر على حياة الأسرى.



وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في التفاصيل، وسيتم الإعلان عن النتائج لاحقاً.

