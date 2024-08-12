جيش العدو يعلن التأهب الكامل: تهديدات حزب الله تأخذ بجدية

أفاد المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي، دانيال هاغاري، بأن الجيش يتفهم الوضع الصعب الذي يعيشه سكان المناطق الشمالية، مشيراً إلى أن حزب الله يواصل إطلاق النار بشكل عشوائي.



وأضاف هاغاري أن الجيش يأخذ جميع التهديدات بجدية، وهو في حالة تأهب قصوى سواء من الناحية الهجومية أو الدفاعية.



وأكد المتحدث أن الجيش يركز على متابعة التطورات في منطقة الشرق الأوسط، مع اهتمام خاص بحزب الله وإيران.



كما أوضح هاغاري أنه رغم تأهب الجيش، لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية. وأعرب عن القلق الشديد بشأن وضع المحتجزين لدى حماس وظروف اعتقالهم.

