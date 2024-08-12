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جيش العدو الإسرائيلي: لا تتوفر لدينا أية معلومات استخباراتية تدعم ما جاء في بيان حماس بشأن مقتل رهينة وإصابة اثنتين
2024-08-12 | 14:56
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جيش العدو الإسرائيلي: لا تتوفر لدينا أية معلومات استخباراتية تدعم ما جاء في بيان حماس بشأن مقتل رهينة وإصابة اثنتين
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