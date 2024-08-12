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حماس: ندعو منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية إلى التحرك الجاد لوقف الانتهاكات الممنهجة ضد الأقصى
حماس: تكرار اقتحامات المستوطنين للأقصى لن تفلح في تهويده أو فرض واقع جديد عليه والعبث بهويته
حماس: تكرار اقتحامات المستوطنين للأقصى لن تفلح في تهويده أو فرض واقع جديد عليه والعبث بهويته
حماس: اقتحام بن غفير وغولدكنوبف لباحات الأقصى إمعان في العدوان على شعبنا ومقدساته واستفزاز لمشاعر المسلمين
حماس: اقتحام بن غفير وغولدكنوبف لباحات الأقصى إمعان في العدوان على شعبنا ومقدساته واستفزاز لمشاعر المسلمين
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عربي و دولي
طرابلسيون توجهوا إلى منطقة معرض رشيد كرامي الدولي إثر حصول الهزة الأرضية
2024-08-12 | 17:31
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طرابلسيون توجهوا إلى منطقة معرض رشيد كرامي الدولي إثر حصول الهزة الأرضية
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عربي و دولي
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