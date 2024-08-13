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عربي و دولي

بلينكن يزور المنطقة.. وسجال بين نتنياهو وغالانت

2024-08-13 | 01:49
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بلينكن يزور المنطقة.. وسجال بين نتنياهو وغالانت
بلينكن يزور المنطقة.. وسجال بين نتنياهو وغالانت

قال موقع أكسيوس إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيتوجه مساء اليوم الثلاثاء إلى الشرق الأوسط، في جولة تشمل قطر ومصر و"إسرائيل" لكنها غير مؤكدة بشكل نهائي.

كما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن وزير الخارجية الأميركي سيصل إلى "إسرائيل" مساء اليوم في جولة شرق أوسطية تشمل قطر ومصر.
وكان أكسيوس قد نقل عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أخبر وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الجمعة الماضي أنه يفكر في زيارة الشرق الأوسط الأسبوع الجاري.
وقالت هذه المصادر إن بلينكن كشف لغالانت أن الهدف من زيارته هو الانضمام إلى جهود وقف إطلاق النار في غزة وتجنب التصعيد.
وأضافت أن احتمالات زيارة الوزير الأميركي ستنخفض إذا كان هناك تصعيد كبير في الشرق الأوسط الأسبوع الجاري، في إشارة إلى رد محتمل من قبل إيران على اغتيال "إسرائيل" رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران ومن حزب الله على اغتيال القيادي البارز فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية.
وكان قادة قطر ومصر والولايات المتحدة دعوا الخميس الماضي حركة حماس و"إسرائيل" إلى استئناف محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يوم 15 آب الجاري في الدوحة أو القاهرة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن جولة المفاوضات المرتقبة الخميس المقبل لن تحدث اختراقا، بل تهدف إلى تحريك المفاوضات الرامية لإبرام صفقة لتبادل الأسرى، في حين كررت واشنطن الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة.
وقالت الهيئة نقلا عن مصادرها إن جمود مفاوضات صفقة التبادل تسبب في توتر العلاقة بين الوفد الإسرائيلي المفاوض والمستوى السياسي.
وأضافت أن الحراك الأميركي الذي ستشهده المنطقة يهدف إلى الضغط على "إسرائيل" وحركة حماس لإبرام صفقة التبادل.
وفي تصريحات لافتة له أمس الاثنين اعترف وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت لأول مرة بأن "إسرائيل" هي من تعرقل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وسخر غالانت من شعار "النصر المطلق" الذي يرفعه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستمرار، معتبرا إياه محض هراء وثرثرة.
ورد نتنياهو على ذلك عبر بيان لمكتبه اتهم فيه غالانت بأنه يتبنى خطابا مناهضا لـ "إسرائيل".
واعتبر نتنياهو أنه "ليس أمام إسرائيل إلا خيار واحد: تحقيق النصر المطلق، وهو ما يعني القضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وهذا النصر سيتحقق".
وشدد البيان على أن هذه توجيهات رئيس الوزراء نتنياهو الواضحة إلى حكومته، وهي ملزمة للجميع، بمن فيهم غالانت.
بلينكن يزور المنطقة.. وسجال بين نتنياهو وغالانت

عربي و دولي

أنتوني بلينكن

الشرق الأوسط

إسرائيل

غزة

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