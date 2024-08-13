الرئيس الإيراني: نعتبر الرد لمعاقبة المعتدي حقاً شرعياً لكل الدول وحلاً لوقف الجرائم والإعتداءات

حماس: ندعو منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية إلى التحرك الجاد لوقف الانتهاكات الممنهجة ضد الأقصى

حماس: ندعو منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية إلى التحرك الجاد لوقف الانتهاكات الممنهجة ضد الأقصى

حماس: ندعو منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية إلى التحرك الجاد لوقف الانتهاكات الممنهجة ضد الأقصى

حماس: تكرار اقتحامات المستوطنين للأقصى لن تفلح في تهويده أو فرض واقع جديد عليه والعبث بهويته