الخارجية الأردنية: إصرار حكومة إسرائيل وأعضائها المتطرفين على الاقتحامات ضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط

وزير الخارجية التركي: كل من يدعم إسرائيل دون قيد أو شرط متواطئ في الجريمة الجارية بغزة ويجب وقف حكومة نتنياهو عند حدها فمنطقتنا لا تحتمل مزيدا من الاضطرابات