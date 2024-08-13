رويترز: محادثات وقف إطلاق النار في غزة قد لا تمضي قدماً هذا الأسبوع

قال ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار، إن "التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة نتيجة للمحادثات المأمولة هذا الأسبوع فقط من شأنه أن يمنع إيران من الرد المباشر على إسرائيل لاغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية على أراضيها"، بحسب وكالة رويترز.





رويترز:

وتعهدت إيران برد شديد على مقتل هنية الذي وقع أثناء زيارته لطهران أواخر الشهر الماضي وألقت باللوم فيه على إسرائيل. ولم تؤكد إسرائيل أو تنف تورطها. ونشرت البحرية الأميركية سفناً حربية وغواصة في الشرق الأوسط لتعزيز الدفاعات الإسرائيلية.



وقال أحد المصادر وهو مسؤول أمني إيراني كبير، إن "إيران وحلفاء مثل حزب الله سيشنون هجوما مباشرا إذا فشلت محادثات غزة أو إذا شعرت أن إسرائيل تطيل أمد المفاوضات".

ولم تذكر المصادر المدة التي ستسمح بها إيران للمحادثات بالتقدم قبل الرد".



ومع تزايد خطر اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد مقتل هنية وقائد حزب الله فؤاد شكر، قالت المصادر، التي تحدثت جميعها بشرط عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر، إن إيران انخرطت في حوار مكثف مع الدول الغربية والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة حول سبل معايرة الرد.



وفي تعليقات نشرت يوم الثلاثاء، أكد السفير الاميركي في تركيا أن واشنطن تطلب من الحلفاء المساعدة في إقناع إيران بخفض التوترات. ووصفت ثلاثة مصادر حكومية إقليمية محادثات مع طهران لتجنب التصعيد قبل محادثات وقف إطلاق النار في غزة، المقرر أن تبدأ يوم الخميس إما في مصر أو قطر.



وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة يوم الجمعة في بيان: "نأمل أن يكون ردنا في الوقت المناسب وأن يتم تنفيذه بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل". وقالت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الثلاثاء إن الدعوات إلى ممارسة ضبط النفس "تتعارض مع مبادئ القانون الدولي".



ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية وحرسها الثوري على الفور على أسئلة حول هذه القصة. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الخارجية الأمريكية على الأسئلة.



وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين يوم الاثنين "قد يحدث شيء ما هذا الأسبوع من قبل إيران ووكلائها، هذا تقييم أميركي وكذلك تقييم إسرائيلي".



وأضاف "إذا حدث شيء ما هذا الأسبوع، فإن توقيته قد يكون له بالتأكيد تأثير على هذه المحادثات التي نريد القيام بها يوم الخميس". وفي نهاية الأسبوع، ألقت حماس شكوكًا حول ما إذا كانت المحادثات ستمضي قدمًا. عقدت إسرائيل وحماس عدة جولات من المحادثات في الأشهر الأخيرة دون الاتفاق على وقف إطلاق نار نهائي.



في إسرائيل، يعتقد العديد من المراقبين أن الرد وشيك بعد أن قال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي إن إيران ستعاقب إسرائيل "بقسوة" على الضربة في طهران.



تحدد السياسة الإقليمية لإيران من قبل الحرس الثوري النخبوي، الذي لا يخضع إلا لخامنئي، السلطة العليا في البلاد. أكد الرئيس الإيراني الجديد المعتدل نسبيًا مسعود بزشكيان مرارًا وتكرارًا موقف إيران المناهض لإسرائيل ودعمها لحركات المقاومة في جميع أنحاء المنطقة منذ توليه منصبه الشهر الماضي.



وقال مائير ليتفا، الباحث البارز في مركز التحالف للدراسات الإيرانية بجامعة تل أبيب، إنه يعتقد أن إيران ستضع احتياجاتها قبل مساعدة حليفتها حماس، لكن إيران تريد أيضًا تجنب حرب شاملة.



وقال ليتفا: "لم يخضع الإيرانيون أبدًا استراتيجيتهم وسياساتهم لاحتياجات وكلائهم أو حلفائهم. الهجوم محتمل ولا مفر منه تقريبًا، لكنني لا أعرف نطاقه وتوقيته".



وقال المحلل الإيراني سعيد ليلاز إن زعماء الجمهورية الإسلامية حريصون الآن على العمل نحو وقف إطلاق النار في غزة "للحصول على الحوافز وتجنب الحرب الشاملة وتعزيز موقفها في المنطقة". وقال ليلاز إن إيران لم تشارك من قبل في عملية السلام في غزة لكنها الآن مستعدة للعب "دور رئيسي". وقال مصدران إن إيران تدرس إرسال ممثل إلى محادثات وقف إطلاق النار، في ما سيكون الأول منذ بدء الحرب في غزة. ولن يحضر الممثل الاجتماعات بشكل مباشر لكنه سيشارك في مناقشات خلف الكواليس "للحفاظ على خط اتصال دبلوماسي" مع الولايات المتحدة أثناء استمرار المفاوضات. ولم يستجب المسؤولون في واشنطن وقطر ومصر على الفور للأسئلة حول ما إذا كانت إيران ستلعب دورًا غير مباشر في المحادثات. وقال مصدران كبيران مقربان من حزب الله اللبناني إن طهران ستمنح المفاوضات فرصة لكنها لن تتخلى عن نواياها بالرد. وقال أحد المصادر إن وقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يمنح إيران غطاء لرد "رمزي" أصغر.



شنت إسرائيل هجومها على غزة بعد أن اقتحم مقاتلو حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين.